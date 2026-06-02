مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

استعدادا لمواجهة مصر.. وصول بعثة منتخب البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

كتب : يوسف محمد

04:42 م 02/06/2026
    بعثة منتخب البرازيل (3) (2)
    بعثة منتخب البرازيل (7) (2)
    بعثة منتخب البرازيل (8) (2)
    بعثة منتخب البرازيل (6) (2)
    بعثة منتخب البرازيل (4) (2)
    بعثة منتخب البرازيل (5) (2)
    بعثة منتخب البرازيل (1) (2)
    بعثة منتخب البرازيل (2) (2)

وصلت بعثة منتخب البرازيل اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا، قبل بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البرازيلي، يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

وستكون مباراة الأحد المقبل بين منتخب مصر والبرازيل، هي البروفة الأخيرة للمنتخبين قبل المشاركة في النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 26 يونيو المقبل، في 3 دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويستهل المنتخب المصري مبارياته في كأس العالم 2026، يوم 15 يونيو بمواجهة المنتخب البلجيكي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة منتخب مصر الأول وصلت إلى مدينة أوهايو الأمريكية، يوم الأحد الماضي، استعدادا لمواجهة البرازيل وديا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في المونديال.

ويترأس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري المصري لكرة القدم.

