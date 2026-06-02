أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن بقيادة المدير الفني جمال السلامي، عن قائمة منتخب النشامى الرسمية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب الأردن للمشاركة في كأس العالم 2026، تواجد نجم نادي وسط نادي بيراميدز عودة الفاخوري.

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "الأرجنتين، الجزائر والنمسا".

قائمة منتخب الأردن لكأس العالم 2026

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري ونور بني عطية

خط الدفاع: عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد وآنس بدوي

خط الوسط: مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي وعودة الفاخوري

خط الهجوم: موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة وعلي علوان

ويظهر منتخب الأردن في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يسبق للنشامى المشاركة في هذا المحفل العالمي من قبل.

موعد أول مباراة للأردن في كأس العالم 2026

ويفتتح منتخب الأردن مبارياته في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب النمسا، يوم 17 من شهر يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

