بينهم مسابقة عربية وحيدة.. قائمة الدوريات الأعلى إنفاقاً على الرواتب موسم

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة

توج النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.



وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر منصة "إكس" فوز كفاراتسخيليا بالجائزة الأبرز في المسابقة في ظل أدائه المتألق مع باريس سان جيرمان خلال الموسم.



أرقام كفاراتسخيليا في دوري الأبطال



وشارك كفاراتسخيليا في 16 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم بإجمالي 1140 دقيقة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 آخرين.



تتويج باريس باللقب الأوروبي



وجاء تتويج كفاراتسخيليا بالجائزة بعد مساهمته في قيادة باريس سان جيرمان إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على آرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب بوشكاش أرينا.

إقرأ أيضاً:

قبل رحيله إلى أوروبا.. الأهلي يحسم ملف بلال عطية





بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم



