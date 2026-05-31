مباريات ودية - منتخبات

كاب فيردي

3 0
18:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
21:45

فنلندا

مباريات ودية - منتخبات

التشيك

2 1
17:00

كوسوفو

كفاراتسخيليا يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

كتب : نهي خورشيد

07:31 م 31/05/2026
    كفاراتسخيليا 3
    كفاراتسخيليا
    كفاراتسخيليا 2
    كفاراتسخيليا

توج النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.


وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر منصة "إكس" فوز كفاراتسخيليا بالجائزة الأبرز في المسابقة في ظل أدائه المتألق مع باريس سان جيرمان خلال الموسم.


أرقام كفاراتسخيليا في دوري الأبطال


وشارك كفاراتسخيليا في 16 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم بإجمالي 1140 دقيقة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 آخرين.


تتويج باريس باللقب الأوروبي


وجاء تتويج كفاراتسخيليا بالجائزة بعد مساهمته في قيادة باريس سان جيرمان إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على آرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب بوشكاش أرينا.

السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في اتصال هاتفي
السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في اتصال هاتفي
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار وشبورة على هذه المناطق
حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار وشبورة على هذه المناطق
نصائح طبية

بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
