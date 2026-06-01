شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره صورة جمعته بالفنانة ياسمين عبد العزيز خلال أدائهما مناسك الحج، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفنان أحمد السعدني على الصورة قائلا : "ربنا يتقبل يا حاجة".

أحمد السعدني في الأراضي المقدسة

كما حرص أحمد السعدني على مشاركة جمهوره عددًا من الصور من رحلته لأداء مناسك الحج، ظهر في بعضها برفقة والدته، ونالت إعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل عدد كبير من نجوم الفن مشاركة لحظاتهم خلال أداء مناسك الحج هذا العام، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

آخر أعمال أحمد السعدني



يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني كان مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، الذي عُرض العام الماضي وحقق نجاحًا لافتًا.

وشارك في بطولة العمل كل من دينا الشربيني، فدوى عابد، صدقي صخر، حسن مالك، حنان سليمان، بسام رجب، ويارا جبران، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

