التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت، شيخ نيانج، وزير التكامل الأفريقي والشئون الخارجية والسنغاليين بالخارج، على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الأفريقية المختلفة.

شراكة استراتيجية في غرب أفريقيا

وأشاد عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–السنغالية، والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكدا أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي مهم في منطقة غرب أفريقيا، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك موضوعات المياه وكيفية مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز التعاون العابر للحدود.

كذلك، أعرب عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التنسيق مع السنغال خلال رئاستها المشتركة مع دولة الإمارات الشقيقة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، بالتزامن مع رئاسة السنغال لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو".

دعم الجهود التنموية ومكافحة الإرهاب

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للجهود التنموية التي تقودها السنغال في إطار خطتها الخمسية و"رؤية 2050"، معربا عن استعداد القاهرة لمواصلة نقل خبراتها في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتشييد، ومشروعات شبكات الري واستصلاح الأراضي، منوها إلى الدور الفعال لشركات القطاع الخاص المصرية في تنفيذ المشروعات التي تحظى بأولوية للجانب السنغالي، مستعرضا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية ومنتدى أفريقيا العلمين الشهر المقبل.

جامعة سنجور.. منصة لبناء الكوادر الأفريقية

وأشاد الوزيران بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، باعتباره إضافة نوعية للتعاون المصري–الأفريقي في المجالات التعليمية والأكاديمية، ومنصة مهمة لإعداد كوادر أفريقية مؤهلة في مجالات التنمية والإدارة وبناء القدرات.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشددا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.