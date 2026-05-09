الداخلية تضبط مروّجي "البودر" بعد تداول فيديو لهم في أكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

07:06 م 09/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بأحد شوارع محافظة الجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاتجار بالمخدرات في أكتوبر

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر البودر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

