مشاجرة بالعصي والخرطوش في منفلوط.. الداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهمين

كتب : صابر المحلاوي

07:04 م 09/05/2026

مديرية أمن أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بالعصي الخشبية بين عدد من الأشخاص في مركز منفلوط بأسيوط، بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم أسلحة وخرطوش.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 مايو الجاري، تلقى مركز شرطة منفلوط بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص وسيدتين، من بينهم مصابان بكدمات متفرقة، وطرف ثان مكون من 6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات الجيرة بين الطرفين، حيث تعدى كل منهم على الآخر بالضرب باستخدام عصي خشبية كانت بحوزتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على 2 فرد خرطوش و2 عصا خشبية مستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة وزارة الداخلية مشاجرة بالسلاح

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور
نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ"مصراوي" آخر وضع صحي لوالده
مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية من سكك حديد مصر
12 مصابًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (فيديو
حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
