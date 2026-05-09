ذكرى مؤلمة قبل 9 سنوات.. كيف انتهى آخر لقاء بين الزمالك واتحاد العاصمة؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال، لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء الثالث تاريخيا.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد هذا اللقاء الثالث الذي يجمع الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، بعد مباراتي دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2017.

ويتفوق اتحاد العاصمة الجزائري على الزمالك خلال المباراتين اللتين جمعتهما، إذ تعادل اتحاد العاصمة ذهابا 1-1 وفاز 2-0 إيابا.

ماذا فعل الزمالك في آخر لقاء جمعه باتحاد العاصمة؟

كانت آخر مباراة جمعت بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في 21 يونيو 2017 في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، عندما فاز الأخير بنتيجة 2-0.

وشهدت هذه المباراة طرد لاعبين من الفريقين، طارق حامد لاعب الزمالك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثاني، وأمير سعيود لاعب اتحاد العاصمة الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

ولعب الزمالك هذه المباراة بتشكيل مكون من، أحمد الشناوي، حسني فتحي، محمود الونش، علي جبر، محمد ناصف، طارق حامد، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا، ستانلي وباسم مرسي.

واعتزل الثنائي طارق حامد وشيكابالا كرة القدم، فيما يلعب الثلاثي أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد توفيق في بيراميدز.

ويعتبر محمود حمدي الونش اللاعب الوحيد في التشكيلة الحالية للزمالك، الذي خاض آخر مباراة ضد اتحاد العاصمة، إذ شهد مباراة 2017 وجود أحمد فتوح على مقاعد البدلاء، لكنه لم يشارك في اللقاء.

