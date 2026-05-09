ودعت محافظة المنوفية اليوم السبت، أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من المستوى الثالث، وسط أجواء امتزجت فيها الفرحة بالدعوات والدموع، استعدادًا للتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 1447 هجريًا.

تفويج أول الأفواج

وشهدت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تجمع الحجاج وأسرهم منذ الساعات الأولى، حيث حرص الأهالي على توديع ذويهم بالدعاء والتقاط الصور التذكارية قبل انطلاق الرحلة الإيمانية المنتظرة.

وضم الفوج الأول 180 حاجًا وحاجة من حجاج المستوى الثالث، بعد إنهاء جميع إجراءات السفر والتسكين والتجهيزات الخاصة بالرحلة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية.

استعدادات لسفر 270 حاجًا فجر الأحد

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي استمرار عمليات التفويج، حيث تستعد المحافظة فجر غد الأحد الموافق 10 مايو، لسفر 270 حاجًا من حجاج المستوى الثاني التابعين للمؤسسة القومية للحج، على أن يتوجهوا مباشرة إلى المدينة المنورة.

وبانتهاء رحلات الغد، يصل إجمالي عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة المنوفية هذا العام إلى 454 حاجًا وحاجة، وسط خطة تنظيمية متكاملة لتوفير الرعاية الكاملة للحجاج خلال رحلتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

متابعة وتيسيرات للحجاج

وجرت أعمال التفويج تحت إشراف صبري عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بحضور أحمد عزام وكيل المديرية، وصبحي جاد مدير إدارة الجمعيات، إلى جانب المشرفين المكلفين بمرافقة الحجاج لتقديم الدعم الإداري والصحي طوال فترة الرحلة.

وأكدت قيادات التضامن الاجتماعي بالمنوفية حرص الوزارة على تذليل أي عقبات أمام الحجاج، تنفيذًا لتوجيهات أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج، لضمان أداء المناسك في أجواء من الراحة والطمأنينة.

دعوات بالعودة سالمين

وحرص مسؤولو التضامن وأسر الحجاج على توديع ضيوف الرحمن بالدعوات الصادقة، متمنين لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة.