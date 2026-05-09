عرض مسرحي إنساني لطلاب قصر العيني

قدّم طلاب كلية الطب بـجامعة القاهرة عرضهم المسرحي «ورد وياسمين» على مسرح كلية التجارة، في تجربة فنية وإنسانية عكست وعيًا دراميًا وقدرة مميزة على التعبير، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة بالجامعة.

ويأتي العرض تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والدكتور أحمد رجب محمد، وبإشراف ودعم من إدارة كلية الطب وقصر العيني.

وفي سياق دعم كلية الطب للأنشطة الطلابية، جرى تنفيذ العرض في ظل متابعة الدكتور حسام صلاح مراد، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة حنان مبارك، حيث حرصت إدارة الكلية على توفير الدعم الكامل والتيسيرات اللازمة لضمان تقديم عرض مسرحي متميز.

وشهدت فترة الإعداد متابعة مستمرة وبروفات مكثفة أُجريت داخل مسرح مركز المؤتمرات بكلية الطب، في إطار دعم مباشر من إدارة الكلية، بما أسهم في خروج العرض بصورة تعكس مكانة قصر العيني وريادته.

وتدور أحداث المسرحية، من تأليف وإخراج محمد حسن، حول أسرة مصرية بسيطة في ثمانينيات القرن الماضي تواجه تحديات اقتصادية وصحية متلاحقة، في معالجة إنسانية تعكس تفاعل الطلاب مع قضايا المجتمع وتعبر عن همومه اليومية.

