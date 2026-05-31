ألقي القبض على عدة مشجعين في العاصمة الفرنسية باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال واحتفاظه باللقب، وفق ما أفادت الشرطة.

ونشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8 آلاف في باريس، بعد أعمال عنف شابت فوز سان جيرمان باللقب العام الماضي.

أفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخصا وتغريم 89 آخرين تسببوا في فوضى وشغب في شوارع باريس بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب القاري عقب فوزه بركلات الترجيح 4-3 على نظيره أرسنال في النهائي الذي أقيم في العاصمة الهنغارية بودابست مساء السبت.

وضبطت نحو 24 شعلة نارية ونحو 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شارع جانبي متفرع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس، وأصيب شرطي واحد.

أفادت الشرطة بتضرر مخبز ومطعم في شارع فرساي، بالقرب من ملعب "بارك دي برانس" التابع لنادي باريس سان جيرمان، جنوب غرب باريس، إذ تجمع ما بين 4000 و5000 شخص خلال المباراة، وألقيت مقذوفات على عناصر الشرطة.

قال متحدث باسم الشرطة، إن نحو 150 شخصا حاولوا الدخول من إحدى البوابات قرب الملعب، لكن الشرطة صدتهم.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز: "إن هناك وجود نظام قوي ومتين للغاية للحد من أي أعمال عنف".

وضمن السياق ذاته، قال متحدث باسم الشرطة: "مسؤوليتنا هي ضمان احتفال هادئ وآمن للجميع".

وفي العام الماضي، انتشر 5400 عنصر من الشرطة في باريس وضواحيها، وبلغ إجمالي عدد الاعتقالات 563، منها 491 في باريس، وفقا لروسيا اليوم.