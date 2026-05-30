لماذا سحب المصريون 100 مليار جنيه من البنوك خلال 9 أيام؟

كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري واتحاد بنوك مصر، أسباب الضغط الكبير على ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى، موضحًا أن العملاء سحبوا نحو 100 مليار جنيه خلال 9 أيام السابقة للعيد، ما أدى إلى زيادة الضغط على السيولة النقدية ونفاد الأموال من بعض الماكينات بشكل سريع.



وأوضح الإتربي، في رسالة نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك" وتناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الصحفية، أن حجم السحب النقدي الكبير يفسر أزمة نقص الكاش التي شهدتها بعض ماكينات الصراف الآلي، داعيا العملاء إلى الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية.



وأشار إلى أن ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري وحدها سجلت سحوبات بقيمة 9 مليارات جنيه خلال آخر يومين قبل عيد الأضحى.

شكاوى من نقص السيولة

وشهدت الأيام التي سبقت العيد شكاوى متزايدة من العملاء بشأن نقص السيولة في بعض ماكينات الصراف الآلي، أثناء محاولتهم سحب أموال لتغطية نفقات العيد ومتطلبات المعيشة.

كما رصدت طوابير طويلة أمام عدد من الماكينات، مع تزايد الإقبال على السحب النقدي قبل بدء إجازة العيد.

وأكدت البنوك أنها فعلت خطط طوارئ لتغذية ماكينات الصراف الآلي عدة مرات يوميًا قبل العيد وخلاله، بهدف ضمان توافر السيولة وتلبية احتياجات العملاء.

ما أسباب سحب 100 مليار جنيه؟

تعكس تصريحات الإتربي الزيادة الكبيرة في الطلب على النقد خلال الفترة التي سبقت العيد، وهو ما وضع ضغوطًا إضافية على البنوك وشركات نقل الأموال لتوفير السيولة بشكل مستمر.

الرواتب والمعاشات

ويرجع جانب كبير من هذه السحوبات إلى صرف الرواتب والمعاشات التي تزامنت مع قرب حلول عيد الأضحى، وليس فقط إلى السحب من الحسابات البنكية.



وكانت وزارة المالية قد قررت تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يونيو إلى يوم 19 من الشهر، لمساعدة الموظفين على تلبية احتياجاتهم قبل العيد.

كما قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات مبكرًا خلال الفترة نفسها.



وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدلات السحب النقدي بصورة ملحوظة قبل الأعياد، وهي ظاهرة تتكرر سنويًا، وسط دعوات من البنوك للتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني مثل تطبيق "إنستاباي"، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات الدفع المصرفية.

انفراجة في أزمة الكاش

وأكد الإتربي أن الضغط على السحب النقدي تراجع بشكل ملحوظ مع بداية إجازة عيد الأضحى، حيث انخفضت قيمة السحوبات اليومية إلى أقل من مليار جنيه، مقارنة بما بين 4 و4.5 مليار جنيه يوميًا خلال الأيام السابقة للعيد.

وأضاف أن عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ نحو 13.5 ألف ماكينة، بينما تمتلك بقية البنوك العاملة في السوق المصرية عددًا مماثلًا تقريبًا من الماكينات.

خلال الفترة الأخيرة يعتمد العملاء على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بهدف تقليل معاناة الذهاب للفروع وتجنب الزحام وكذلك تلاشي فرض البنوك غرامة على المبالغ الصغيرة.

تتيح ماكينات الصراف الآلي حدودا قصوى يومية للسحب النقدي تصل إلى 30 ألف جنيه يتم سحبها على مرة واحدة أو أكثر من مرة للعملاء و4 آلاف جنيه بحد أقصى للسحبة الواحدة لغير العملاء.

ولا تقر البنوك عمولة على السحب النقدي على عملائها ولكن تفرض رسوما بين 5 و15 جنيها على غير العملاء في السحبة الواحدة.

لجأ البنك الأهلي باعتباره أكبر بنك في القطاع المصرفي المصري إلى الاعتماد على اتوبيسات محملة بماكينات الصراف الآلي تجوب الشوارع والميادين بهدف إتاحة خدمة السحب النقدي في محاولة للتسهيل على العملاء.

كما تتيح ماكينات الصراف الآلي خدمة الإيداع النقدي على مدار اليوم بحد أقصى 30 ألف يوميا في أغلب البنوك ويصل إلى 100ألف جنيه في البنك الأهلي المصري.