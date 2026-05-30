مصرع ربة منزل وإصابة 4 من أسرتها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

كتب : جمال محمد

02:17 م 30/05/2026

حادث انقلاب سيارة ملاكي

شهد الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 4 أشخاص من أسرتها .

إخطار بوقوع الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

أسرة كاملة في الحادث

وتبين وقوع الحادث أثناء عودة الأسرة من قضاء إجازة عيد الأضحى، كما أسفر عن مصرع "أمنية عبد الرؤوف"، 34 سنة، ربة منزل، وأصيب زوجها " محمود فخرى"، 33 سنة، طبيب علاج طبيعى، وطفليهم، "عمر"، 5 سنوات،
و"سليم"، 3 سنوات، وشقيق الأب "أحمد فخري"، 38 سنة، مخرج بالتليفزيون.

نقل الجثة والمصابين

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق الطريق الصحراوي انقلاب سيارة ملاكي

