زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القضاء على نحو 2500 من عناصر حزب الله منذ انطلاق عملية "زئير الأسد" التي انطلقت في 28 فبراير الماضي، مؤكدا أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى ضمان الأمن الكامل.

وأوضح نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن خلال فترة وقف إطلاق النار وحدها من تحييد 700 عنصر، وهو رقم يتجاوز إجمالي خسائر الحزب طوال حرب لبنان الثانية، وفق تعبيره.

تداعيات حرب إيران على جبهة لبنان

وأشار نتنياهو، إلى استكمال قوات الاحتلال تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله في المناطق المتاخمة للبلدات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل حاليا في عمق الأراضي اللبنانية.

وأوضح نتنياهو، أن هذه القوات تعمل على السيطرة على مواقع استراتيجية وتحصين الحزام الأمني.

وأشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى نجاح العمليات في استهداف القيادات، حيث جرى إحباط قائد قوة الرضوان في قلب العاصمة بيروت.

حزب الله والمسيرات المفخخة

أكد نتنياهو أن إسرائيل تقود مجهودا وطنيا واسع النطاق لتطوير حلول تكنولوجية وميدانية لمواجهة تهديد المسيرات المفخخة، مشددا على أن القتال ضد حزب الله مستمر دون توقف.

ووفقا لنتنياهو، تأتي هذه الجهود لتعزيز الدفاعات الجوية في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها جبهة إيران وأمريكا، مع وعد بمزيد من العمليات العسكرية لضمان أمن مواطني إسرائيل بشكل كامل.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن السيطرة على المناطق الحيوية في الجنوب تعد ركيزة أساسية لمنع أي هجمات مستقبلية، معتبرا أن ما تم تحقيقه حتى الآن هو جزء من سلسلة عمليات قادمة تهدف إلى تغيير الواقع الأمني المرتبط بتهديدات حرب إيران في المنطقة.