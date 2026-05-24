"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه

كتب : نهي خورشيد

09:28 م 24/05/2026 تعديل في 10:30 م
نشرت رباب شقيقة النجم المصري محمد صلاح رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" بعد إعلان رحيله عن صفوف ليفربول عقب رحلة استمرت 9 سنوات داخل ملعب الأنفيلد.

رسالة شقيقة محمد صلاح في وداعه

وكتبت رباب:"أنا مش عارفة المفروض أبقى حاسة بإيه النهاردة بس اللي متأكدة منه إنها أحاسيس متلخبطة ومتداخلة وسيحة على بعضها كده.. فخر وحب وتوتر وزعل وقلق كتير كتير".

وأضافت شقيقة الدولي المصري:"قد إيه كانت رحلة طويلة ومتعبة وجميله ولطيفه وصعبة بجد كله على بعضه.. مش قادرة أحدد الإحساس".

وواصلت:"بس حابة أقول لمحمد شكراً إنك حسستنا إننا نقدر نعمل أي حاجة، وشكراً إنك كنت وما زلت وهتفضل إن شاء الله فخر ليا ولولادي طول العمر".

وتابعت رباب:"بحبك جداً جداً أخويا الصغير اللي كانت إيدي في إيده وإحنا صغيرين، ولما كبر وبقى يسافر وهو عنده 12 سنة فاكرة قلقي وخوفي اللي مازال لحد النهاردة.. ماهو دايماً إحساسي بيك كان مختلف من خوف وقلق وتوتر وتفكير، كل ده كنت باخد بالي منه أكتر من النجاح اللي ظاهر ومحدش عارف كواليسه".

وأتمت حديثه قائلة:"ربنا يحميك ويحفظك ويبارك فيك ويوفقك في اللي جاي يا أخويا وصاحب عمري وصاحب مشوار حياتي ".

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

والجدير بالذكر أن مباراته الأخيرة بقميص الريدز انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

