واصلت خريطة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2029 اتضاحها مبكرًا، بعدما حجزت 6 أندية مقاعدها رسميًا في البطولة العالمية المرتقبة، يتقدمها ناديان من القارة الأفريقية بينهما ممثل مصري.

ونجح ماميلودي صنداونز في انتزاع بطاقة التأهل الثانية عن أفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026 على حساب الجيش الملكي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف دون رد قبل أن يفرض التعادل 1-1 في لقاء الإياب.

بيراميدز أول المتأهلين

وكان بيراميدز أول المتأهلين من القارة السمراء إلى مونديال الأندية 2029، بعدما تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم السابق، محققًا أول لقب قاري في تاريخه.

ولا تزال الفرصة قائمة أمام أندية مصرية أخرى للانضمام إلى قائمة المتأهلين، حيث يشارك الزمالك في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، ويكفيه التتويج باللقب لضمان بطاقة العبور إلى البطولة العالمية، فيما يترقب الأهلي فرصة العودة إلى المنافسة القارية في المواسم المقبلة أملاً في حجز مقعد جديد بالمونديال.

وعلى مستوى القارة الأوروبية، ضمن باريس سان جيرمان مشاركته في كأس العالم للأندية 2029 بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما يترقب آرسنال فرصة اللحاق به حال نجاحه في حصد اللقب القاري.

الأهلي السعودي يضمن التأهل

وفي آسيا، حجز الأهلي السعودي مقعده رسميًا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمين متتاليين، ليصبح أحد أبرز الممثلين العرب في البطولة.

أما في منطقة الكونكاكاف، فقد ضمن كروز أزول التأهل بعد فوزه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف 2025، فيما ينتظر المقعد التالي نتيجة النهائي المكسيكي المرتقب بين ديبورتيفو تولوكا وتيجريس أونال.

وفي أمريكا الجنوبية، حجز فلامينجو بطاقة المشاركة بعد تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس، ليكمل قائمة الأندية التي ضمنت ظهورها في النسخة المقبلة من البطولة.

الأندية المتأهلة رسميًا إلى كأس العالم للأندية 2029 حتى الآن:

بيراميدز (أفريقيا)

ماميلودي صنداونز (أفريقيا)

باريس سان جيرمان (أوروبا)

الأهلي السعودي (آسيا)

كروز أزول (الكونكاكاف)

فلامينجو (أمريكا الجنوبية)

وبذلك يرتفع عدد الأندية التي ضمنت مشاركتها رسميًا في كأس العالم للأندية 2029 إلى ستة أندية، مع استمرار المنافسة على بقية المقاعد القارية خلال المواسم المقبلة.

