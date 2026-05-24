الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 2
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

76 87
16:00

الأهلي

صلاح ينهي رحلته مع ليفربول بإنجاز تاريخي أمام برينتفورد.. ماهو؟

كتب : نهي خورشيد

08:50 م 24/05/2026 تعديل في 09:00 م
واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص ليفربول، بعدما حقق رقماً قياسياً جديداً خلال مواجهة برينتفورد ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ونجح صلاح في صناعة هدف ليفربول الوحيد خلال اللقاء، بعدما انطلق من الجبهة اليمنى عقب تمريرة من ريان جرافينبيرخ قبل أن يرسل كرة متقنة إلى كورتيس جونز الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 58.

رقم صلاح التاريخي في وداعه

وبهذه الصناعة، رفع صلاح رصيده إلى 94 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً على دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي السابق ومعادلاً رقم دينيس بيركامب أسطورة أرسنال، وفقاً لإحصائيات شبكة "أوبتا".

كما وصل النجم المصري إلى 120 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول في جميع البطولات، بينما أصبحت هذه الصناعة رقم 93 له في الدوري الإنجليزي ليتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن جيرارد ويصبح أكثر لاعبي ليفربول صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج.

وشهدت المباراة الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عن النادي رغم استمرار عقده حتى يونيو 2027 لينهي رحلة استمرت 9 سنوات داخل الأنفيلد.

مشاركة صلاح الأخيرة مع الريدز

وشارك صلاح أساسياً في اللقاء، وكاد أن يفتتح التسجيل خلال الشوط الأول بعدما اصطدمت ركلته الحرة بالقائم، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 73 ويشارك بدلاً منه فلوريان فيرتز.

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
ضربها بالحجارة وسبها.. ضبط المتهم بالتعدي على طالبة فاقوس
مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور
"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
