مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

تركي آل الشيخ: انتظروا حدثًا رياضيًا ضخمًا في مصر خلال عام

كتب : محمد عبد الهادي

12:59 ص 22/05/2026 تعديل في 01:13 ص

معالي المستشار تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن التحضير لمفاجأة رياضية ضخمة في مصر خلال العام المقبل، مؤكدًا أنها ستكون واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي شهدتها البلاد خلال آخر 100 عام.

قال آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع شراكة بين شركة صلة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن العمل يجري حاليًا على الحصول على التصاريح والموافقات الرسمية قبل الكشف عن الحدث بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التجهيزات تُقام بالكامل ومن الصفر داخل مصر.

وأضاف أن الجماهير ستكون على موعد مع حدث وصفه بالمذهل وغير المسبوق، متمنيًا النجاح للنزال المرتقب الذي يقام مساء السبت ضمن فعاليات أسبوع الملاكمة العالمي في مصر.

"نبني كل شئ من الصفر هنا في مصر، وأتمنى أن تستمتعوا يوم السبت المقبل إن شاء الله ونري نزالا رائعًا، مع تمنياتي بالتوفيق للبطلين"؛ تابع آل الشيخ، وأضاف: "نتطلع بشوق إلى ليلة السبت، ونعدكم بأن تكون ليلة مميزة للغاية".

وشهدت هضبة الجيزة بمنطقة أبو الهول إقامة فعالية المواجهات المباشرة بين أبطال نزالات حدث “جلوري إن جيزة”.

وانطلقت الفعاليات من أمام تمثال أبو الهول وعلى سفح الأهرامات، وسط ترقب كبير للنزال الرئيسي الذي يجمع بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك والهولندي ريكو فيرهوفن على لقب الوزن الثقيل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركي آل الشيخ جلوري إن جيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ: انتظروا حدثًا رياضيًا ضخمًا في مصر خلال عام
رياضة عربية وعالمية

تركي آل الشيخ: انتظروا حدثًا رياضيًا ضخمًا في مصر خلال عام
حقيقة طرح وحدات سكنية بالتقسيط.. توضيح مهم من الأوقاف
أخبار مصر

حقيقة طرح وحدات سكنية بالتقسيط.. توضيح مهم من الأوقاف
أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
الموضة

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
علاقات

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية