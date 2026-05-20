"في قلبي للأبد".. أول تعليق من النني بعد فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي

بعد انتظار 22عاما، و6 سنوات من إعادة البناء، توج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز2025-2026.

أرتيتا يتحدى النجوم في بدايته مع أرسنال

بعدما عُين ميكيل أرتيتا مديرًا فنيا لـ أرسنال 2019، عمل على ترسيخ ثلاث قيم أساسية؛ الاحترام والالتزام والشغف.

وفي إطار سعيه لتطبيق هذه الثقافة بالنادي، دخل في خلافات قوية مع نجوم بالفريق وقتها، منهم؛ أوباميانج ومسعود أوزيل، وفرض نفسه بدعم من إدارة النادي التي لم تتخلى عنه أبدًا. وفقا لصحيفة "ذا أثليتك" الشهيرة.

وكشفت مصادر مقربة من الفريق لـ "ذا أثليتك"، أن أرتيتا كان ينتظر لآخر لحظة لإعلان التشكيلة الأساسية للاعبين، وعمل على حماية أخبار الفريق، كما أجرى النادي اتفاقا مع روابط مشجعي النادي لخلق أجواء حماسية في المباريات.

يصف جيمس ماكنيكولاس محلل صحيفة ذا أثليتك، لقب أرسنال هذا الموسم، قصة فريدة من نوعها في عالم الكرة الحديثة؛ إذ تضمن، فريق استثنائي ومدرب بارع وإنفاق ضخم على الانتقالات بالإضافة إلى إصرار واستمرارية في الأداء والعمل الجاد.

تخطيط إدارة الجانرز للقب الدوري الإنجليزي

قبل سنوات من تتويج أرسنال باللقب، حلل صناع القرار في النادي المنافسين من ناحية؛ مدة العقود والفئات العمرية والجداول الزمنية للمدربين، وتوقوا أنهم على أعتاب فترة ذهبية ستكون بين عامي 2023 و2027، وقد تشهد تراجع المنافسين الأقوى على اللقب؛ مان سيتي وليفربول.

في موسم 2020، تراجع فريق ميكيل أرتيتا إلى منتصف جدول ترتيب الدوري، فسافر إلى أمريكا مع تيم لويس، المدير غير التنفيذي وقتها، والتقوا مالك النادي، ستان كرونكي، وقدما استراتيجية طويل تخطط لإعادة الفريق إلى مكانته كـ فريق عريق يقدم كرة قدم متطورة.

قبلها بعام، كان المشروع قد بدأ يتشكل، حيث تولى إيدو منصب المدير الرياضي للجانرز، وأجرى إعادة هيكلة جذرية لعمليات كرة القدم، إذ حل أقسام كبيرة من قسم الاستكشاف واستبدلها بوحدة حديثة، وصفها محلل ذا أثيلتك بأنها "وحدة استخبارات"، عملت على رسم صورة تفصيلية لمستقبل كرة القدم الإنجليزي بما فيها مستقبل الجانرز.

رسمت هذه الوحدة الحديثة خريطة أظهرت مؤشرات رجحت تراجع محتمل للأندية المنافسة، إذ توقعوا تغييرات إدارية محتملة منها؛ رحيل يورجن كلوب، وتقدم أعمار محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في ليفربول، وكيفن دي بروين في الستي، وبناء على هذه الاحتمالات والتوقعات، عملوا على إعادة بناء فريق يصل إلى ذروة الأداء في الوقت الذي يبدأ فيها المنافسون التراجع.

لكن مع وجود الفريق في المركز الثاني بين عامي 2023 و2025، حل أندريا بيرتا مديرا رياضيا بدلا من إيدو، ليجري تحسينات في عمليات انتقالات اللاعبين.

وصولا إلى عام 2022، أجريت داخل النادي عمليات تغيير كبيرة، رحل رئيس قسم كرة القدم راؤول سانليهي بعد التعاقد بناء على رؤيته مع لاعبين لم يحققوا الأداء المأمول، منهم، نيكولاس بيبي، ديفيد لويز، سيدريك سواريس.

الاستغناء عن نجوم برواتب كبيرة

عُين فريق جديد بسياسية انتقالات تعتمد على جلب لاعبين لا تتخطى أعمارهم 23 عامًا، وبقيمة لا تزيد عن 40 مليون يورو. وبناء عليها تعاقدوا مع لاعبين في صيف 2021، بينهم؛ مارتن أوديجارد وبن وايت، كانا ركيزتين للمشروع.

وفي إطار تنفيذ المشروع والخطة الطموحة، رحل عن لاعبين تقدموا في العمر ويتقاضون رواتب كبيرة مثل مسعود أوزيل ولويز، بيبي، إيميريك أوباميانج، وحل لاعبون شباب مثل، بوكايو ساكا، جابرييل مارتنيلي، سميث رو، وساليبا.

بدت الملامح الإيجابية للتغييرات، اللاعبين تربطهم علاقة اجتماعية قوية، وعادوا إلى المنافسات الأوروبية ثم دوري أبطال أوروبا قبل الموعد الذي توقعته الإدارة.

الخطة كبدت الجانرز أمولا، إذ تعاقوا مع، يوريان تيمبر، ديفيد رايا، ديكلان رايس.

في موسم 2024-2025، عانى أرسنال من الإصابات، فركزت الإدارة على بناء تشكيل قوي ومتكامل، وجاءت التوصية داخل النادي بتفضيل عدم إتمام صفقات مثل إيزاك وسيسكو في تلك المرحلة

انتقالات بأموال ضخمة تجلب الدوري لأرسنال بموسم 2025-2026

على عكس ليفربول الذي تعاقد مع لاعبين كبار، مثل؛ إيزاك وفلوريان فيرتز، وزع أرسنال موراده المالية على مراكز متنوعة، لبناء فريق متكامل، فتعاقدوا مع، مارتن زوبيمندي، وكيبا أريزابالاجا، كريستيان موسكيرا، نوني مادويكي، هينكابي.

وتعاقد أرسنال مع مهاجمين بعد إصابة كاي هافرتز في بداية الدوري، فجلبوا إيبريتشي إيزي من كريستال بالاس، وبعد إصابة ميكيل ميرينو حاولوا التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة لكنهم لم يجدوا لاعبا مناسبا.

استثمرت الإدارة حوالي 250 مليون جنيه إسترليني ضمن خطة دعم شاملة، ساهمت في تعزيز الفريق خلال موسم التتويج.

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وبعد التتويج بالدروي، يستعد الجانرز لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو، على أمل تحقيق ثنائية تاريخية

اقرأ أيضًا:

زوجات وعائلات ودموع.. كيف استقبل نجوم البرازيل إعلان قائمة المونديال؟

"قد تكون بداية هيمنة".. أبو تريكة يعلق على فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي



