أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها يوم 9 مايو الجاري على ملعب 5 يوليو 1962 بالجزائر.

تفاصيل طاقم تحكيم موقعة الزمالك واتحاد العاصمة

وأسند "كاف" إدارة اللقاء للحكم الموريتاني دحان بيدا، على أن يعاونه كلاً من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد أول والكاميروني إلفيس نجوي كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الموريتاني عبد العزيز بوه مهام الحكم الرابع.

وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم تعيين الغاني دانيال لاريا حكماً لتقنية الـVAR ويعاونه كل من الموريتاني باباكار سار والكيني ديكينز مميسا نياجرووا كمساعدي حكم فيديو.

كما قرر الاتحاد الأفريقي اختيار الأوغندي هارونا مواندا مراقباً عاماً للمباراة، فيما تتولى الإثيوبية ليديا تافيسي أبيبي مهمة مراقبة الحكام.

موعد ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم 16 مايو الجاري

