تم استبعاد نادي ساوثهامبتون من نهائي تصفيات الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اعترافه بالتجسس على أندية أخرى، وأعيد ميدلسبره إلى البطولة.

استبعاد ساوثهامبتون من المنافسة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ستقام مباراة نهائية بين ميدلسبره وهال سيتي على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل 23 مايو، ولم يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة حتى الآن. وفقا لصحيفة ذا أثليتك.

وسيستأنف نادي ساوثهامبتون على القرار الصادر من لجنة تأديبية تابعة لرابطة كرة القدم الإنجليزية والذى تقرر خصم 4 نقاط من رصيدهم موسم 2026-2027.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بيانا، ذكرت فيه أن ساوثهامبتون اعترف بارتكاب انتهاكات متعددة للوائح رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يتعلق بتصوير غير مصرح به لتدريبات أندية أخرى.

ولم يصدر نادي ساوثهامبتون أي بيان صحفي تعليقا على القرار حتى الآن.

واعترف ساوثهامبتون بأنه انتهك اللوائح الملزمة للأندية بالتصرف بأقصى درجات حسن النية وتحظر مراقبة جلسة تدريب نادي آخر في غضون 72 ساعة من موعد المباراة.

ساوثهامبتون تجسس على ثلاثة أندية في تصفيات الصعود إلى الدوري الإنجليزي

واعترف ساوثهامبتون أنه ارتكب ذلك في مبارياته ضد، أكسفورد- ديسمبر2025، إيبسويتش تاون- إبريل2026، ميدلسبره- مايو2026.

وخسر النادي الإنجليزي من أكسفورد بنتيجة 2-1، وتعادل مع إيبسويتش تاون 2-2.

جوائز الفائز في ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي

يحصل الفائز في نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على ما لايقل عن 200 مليون جنيه إسترليني من عائدات البث التلفزيوني على مدى المواسم الثلاثة التالية.

وكان نادي ميدلسبره قد قدم صورة للجاسوس المزعوم وهو أحد أعضاء الجهاز الفني للمدرب توندا إيكرت، وظهر فيها مختئبا خلف شجر بملعب تدريب روكليف بارك، ممسكا بهاتف محمول.

