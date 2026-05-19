مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

تجسس على 3 أندية.. تفاصيل استبعاد ساوثهامبتون من ملحق الصعود للدوري الإنجليزي

كتب : وائل توفيق

11:51 م 19/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ميدلسبره يتهم ساوثهامبتون بالتجسس بسبب هذه الصورة التي يظهرفيها محلل يراقب التدريبات
  • عرض 3 صورة
    مشجعو ساوثهامبتون يسخرون من اتهام ميدلسبره

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تم استبعاد نادي ساوثهامبتون من نهائي تصفيات الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اعترافه بالتجسس على أندية أخرى، وأعيد ميدلسبره إلى البطولة.

استبعاد ساوثهامبتون من المنافسة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ستقام مباراة نهائية بين ميدلسبره وهال سيتي على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل 23 مايو، ولم يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة حتى الآن. وفقا لصحيفة ذا أثليتك.

وسيستأنف نادي ساوثهامبتون على القرار الصادر من لجنة تأديبية تابعة لرابطة كرة القدم الإنجليزية والذى تقرر خصم 4 نقاط من رصيدهم موسم 2026-2027.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بيانا، ذكرت فيه أن ساوثهامبتون اعترف بارتكاب انتهاكات متعددة للوائح رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يتعلق بتصوير غير مصرح به لتدريبات أندية أخرى.

ولم يصدر نادي ساوثهامبتون أي بيان صحفي تعليقا على القرار حتى الآن.

واعترف ساوثهامبتون بأنه انتهك اللوائح الملزمة للأندية بالتصرف بأقصى درجات حسن النية وتحظر مراقبة جلسة تدريب نادي آخر في غضون 72 ساعة من موعد المباراة.

ساوثهامبتون تجسس على ثلاثة أندية في تصفيات الصعود إلى الدوري الإنجليزي

واعترف ساوثهامبتون أنه ارتكب ذلك في مبارياته ضد، أكسفورد- ديسمبر2025، إيبسويتش تاون- إبريل2026، ميدلسبره- مايو2026.

وخسر النادي الإنجليزي من أكسفورد بنتيجة 2-1، وتعادل مع إيبسويتش تاون 2-2.

جوائز الفائز في ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي

يحصل الفائز في نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على ما لايقل عن 200 مليون جنيه إسترليني من عائدات البث التلفزيوني على مدى المواسم الثلاثة التالية.

وكان نادي ميدلسبره قد قدم صورة للجاسوس المزعوم وهو أحد أعضاء الجهاز الفني للمدرب توندا إيكرت، وظهر فيها مختئبا خلف شجر بملعب تدريب روكليف بارك، ممسكا بهاتف محمول.

اقرأ أيضًا:

تسلقت للطابق التاسع في إحدى المباريات.. من هي هبة أبو جامع محللة أداء إنبي؟

أرسنال يقبل هدية بورنموث ويتوج بالدوري الإنجليزي رسميًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

استبعاد ساوثهامبتون ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز ميدلسبره وهال سيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
زووم

من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
خاص| الأزهر يمنع التدخين نهائيًا داخل جميع مقراته وعقوبات على المخالفين
الأزهر

خاص| الأزهر يمنع التدخين نهائيًا داخل جميع مقراته وعقوبات على المخالفين

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
زووم

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة
مصراوى TV

درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان