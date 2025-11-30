التعادل يحسم مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي أمام نظيره أرسنال بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة في الدوري الإنجليزي.

وسجل تشيلسي هدف تقدم المباراة عن طريق اللاعب تشالوباه في الدقيقة 48، قبل أن يدرك أرسنال هدف التعادل عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة 59.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب تشيلسي مويسيس كايسيدو في الدقيقة 38 بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخله العنيف.

ترتيب تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وبهذا التعادل رفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع أرسنال نقاطه إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث في الدوري.