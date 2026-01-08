انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة ليفربول وآرسنال مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت الدقيقة 9 هجمة لأرسنال جاءت بعد عرضية من تيمبر وصلت سهلة في يد حارس ليفربول أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 18 سدد ساكا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أليسون ببراعة.

ولم ينجح ليفربول في استغلال فرصة ذهبية في الدقيقة 24، بعدما وصلت تمريرة فلوريان فيرتز إلى ريان جرافنبرخ الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 27 سدد كونور برادلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء كادت أن تسكن الشباك، لكن العارضة حالت دون ذلك.

وشهدت الدقيقة 36 مشادة بين لاعبي الفريقين، وسط مطالبة لاعبي ليفربول باحتساب ضربة جزاء.

كما سدد ساكا كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي ليفربول في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.