أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن اللوائح المنظمة للمسابقات تقف حائلاً أمام تأجيل مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة في الدوري المصري رغم اقتراب موعد ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

اللائحة تجبر الزمالك على مواجهة سموحة

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الكرة داخل الزمالك ناقشت خلال الساعات الماضية إمكانية التقدم بطلب لتأجيل اللقاء في ظل ارتباط الفريق بمواجهة خارجية مهمة إلا أن اللوائح الحالية لا تسمح بذلك.

وأشار إلى أن سبب رفض التأجيل يعود إلى أن مباراة النهائي ستقام يوم 9 مع وجود فارق زمني يصل إلى أربعة أيام بين المباراتين وهو ما يتماشى مع بنود اللائحة المنظمة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيخوض مواجهة سموحة في موعدها المحدد قبل أن يتوجه بعدها لخوض ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي سيقام في المغرب أو الجزائر، وفقاً لنتيجة مواجهة آسفي واتحاد العاصمة.

إقرأ أيضاً:

