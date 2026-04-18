مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

جميع المباريات

صدمة للزمالك قبل نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

11:32 م 18/04/2026

الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن اللوائح المنظمة للمسابقات تقف حائلاً أمام تأجيل مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة في الدوري المصري رغم اقتراب موعد ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

اللائحة تجبر الزمالك على مواجهة سموحة

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الكرة داخل الزمالك ناقشت خلال الساعات الماضية إمكانية التقدم بطلب لتأجيل اللقاء في ظل ارتباط الفريق بمواجهة خارجية مهمة إلا أن اللوائح الحالية لا تسمح بذلك.

وأشار إلى أن سبب رفض التأجيل يعود إلى أن مباراة النهائي ستقام يوم 9 مع وجود فارق زمني يصل إلى أربعة أيام بين المباراتين وهو ما يتماشى مع بنود اللائحة المنظمة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيخوض مواجهة سموحة في موعدها المحدد قبل أن يتوجه بعدها لخوض ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي سيقام في المغرب أو الجزائر، وفقاً لنتيجة مواجهة آسفي واتحاد العاصمة.

إقرأ أيضاً:

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026

"أكبر قلعة رياضية".. جدل كبير بين أحمد سليمان وإكرامي بسبب الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور الدوري المصري بطولة الكونفدرالية الإفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المكان كان كتلة لهب".. تفاصيل 120 دقيقة في حريق مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة
حوادث وقضايا

أحمد سالم: النقاب ثغرة أمنية كبرى وداعية: أمر شرعي وقانوني كفله الدستور
أخبار مصر

حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
زووم

نقيب الموسيقيين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ هاني شاكر: تعرض لمشاكل مفاجئة
أخبار مصر

استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية "مصر القديمة" أمام جنايات بدر
حوادث وقضايا

أخبار

المزيد

إعلان

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟