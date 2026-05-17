مجموعة مصر.. استبعاد "الخائن" من قائمة منتخب إيران لكأس العالم 2026

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة

تصدر السنغالي لامين نداي المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، بعدما قاد اتحاد العاصمة للتتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب الزمالك.

ويمتلك لامين نداي سيرة ذاتية بارزة داخل القارة الإفريقية، بعدما سبق له قيادة مازيمبي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2010، في واحدة من أبرز فترات النادي الكونغولي.

أبرز المعلومات عن لامين نداي

وُلد لامين مامادو نداي يوم 18 أكتوبر 1956 بمدينة تييس السنغالية، وبدأ مسيرته كلاعب في مركز خط الوسط.

وانطلقت مسيرته داخل السنغال عبر نادي يو إس ريل، قبل الانتقال إلى فرنسا وخوض عدة تجارب أبرزها مع ناديي كان وميلوز.

وقاد نداي مازيمبي في فترته الذهبية الأولى عام 2010، ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، كما قاد الفريق للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية في نفس العام، ليصبح أول فريق إفريقي يحقق هذا الإنجاز، قبل الخسارة أمام إنتر ميلان.

وتولى المدرب السنغالي تدريب منتخب السنغال لفترة قصيرة خلال عام 2008، وقادهم لكأس الأمم الأفريقية دون إنجاز يذكر بالبطولة.

كما خاض تجارب تدريبية مع أندية القطن الكاميروني، والمغرب الفاسي، والهلال السوداني، وحوريا كوناكري الغيني.

ويحمل لامين نداي الجنسيتين السنغالية والفرنسية، واتجه إلى دراسة التدريب بعد اعتزاله مباشرة، وحصل على رخصة UEFA Pro.

وفي عام 1998، تولى تدريب نادي ميلوز الفرنسي لفترة وجيزة، ليصبح من أوائل المدربين الأفارقة الذين يقودون أندية فرنسية محترفة.

اقرأ أيضًا:

بذكريات 2016.. كيف أعاد معتمد جمال مأساة صن داونز لجماهير الزمالك؟



أمينة عرفي تحقق رقمًا قياسيًا في بطولة العالم للإسكواش.. ما التفاصيل؟



