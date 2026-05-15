حذرت مجموعة الأبحاث الدولية "وورلد ويذر أتريبيوشن WWA" من ارتفاع مخاطر التعرض لـ أمراض خطيرة مرتبطة بالحرارة خلال بطولة كأس العالم المقبلة 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وبحسب تقارير المجموعة فإن اللاعبين والجماهير سيواجهون ظروفاً جوية قاسية، إذ من المتوقع أن تقام نحو 26 مباراة من أصل 104 مباريات في ظروف يتجاوز فيها مؤشر "البصيلة العالمية" حاجز 26 درجة مئوية فيما تلعب خمس مباريات في ظروف تتجاوز 28 درجة مئوية.



ويستخدم مؤشر WBGT لقياس الإجهاد الحراري الذي يجمع بين الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وأشعة الشمس، وذلك في مجالات عسكرية ورياضية لتقييم مخاطر الطقس ومنع الإصابات المرتبطة بالحرارة.



وأشار التقرير إلى أن بعض الملاعب في أتلانتا ودالاس وهيوستن مرشحة لاستضافة مباريات في ظروف حرارية مرتفعة، رغم وجود أنظمة تبريد في بعضها، بينما تكون ملاعب كانساس سيتي وميامي ونيويورك ونيوجيرسي أكثر عرضة للخطر لغياب الأسقف وأنظمة التبريد.



كما حذر التقرير من أن الجماهير تكون الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري بسبب قلة الوعي وتفاوت اللياقة البدنية واحتمالية التعرض للجفاف خاصة في مناطق المشجعين المفتوحة، مما قد يؤدي للموت.



تصريحات أحد الأطباء عن مخاطر الطقس



وقال الدكتور كريس مولينجتون المحاضر في إمبريال كوليدج لندن، إن تقييم الحرارة لا يجب أن يعتمد على درجة حرارة الهواء فقط، موضحاً أن ارتفاع الرطوبة يقلل من قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق وهو ما يجعل مؤشر WBGT أكثر دقة في قياس الخطر.



وأضاف أن تجاوز المؤشر حاجز 26 درجة يؤثر على أداء اللاعبين، بينما يشكل تجاوز 28 درجة خطورة أكبر تصل إلى حالات إجهاد حراري شديد تهدد اللاعبين والجماهير خاصة الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.



تعليمات خاصة من الفيفا لتقليل مخاطر الطقس



وقبل البطولة، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح بإيقاف اللعب لشرب المياه فقط عند وصول المؤشر إلى 32 درجة، وهو مستوى اعتبرته الدراسة مرتفعاً مقارنة بمعايير رياضات أخرى، فيما لم يحدد فيفا حتى الآن الحد الذي يستوجب إيقاف أو تأجيل المباريات.



وفي المقابل، طالب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين بخفض هذا الحد إلى 28 درجة.



كما كشف دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظامه للتعامل مع الحرارة وهو فترات التبريد الإلزامية وزيادة عدد التبديلات وتوفير مقاعد مكيفة، إلى جانب تجهيزات إضافية مثل مناطق الظل وأنظمة الرذاذ ومحطات المياه.



كما أشار الفيفا إلى السماح للجماهير بإدخال زجاجات مياه، وتقليل المباريات في أوقات الذروة الحرارية وتدريب الطواقم الطبية على التعامل مع الإجهاد الحراري بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول المستضيفة.



وأكد الفيفا في ختام بيانه التزامه بتوفير بطولة آمنة ومستدامة، مع مراعاة الظروف المناخية والتعاون مع السلطات الصحية والأرصاد الجوية لضمان سلامة جميع المشاركين.

إقرأ أيضاً:

العربي الوحيد.. اسم صلاح يلمع في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026





بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية



