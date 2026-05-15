يترقب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحقيق عدة أرقام تاريخية حال تتويجه مع الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد إياب نهائي الكونفدرالية

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة غداً السبت، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، إذ تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي، وتنقلها شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

أرقام معتمد المنتظرة

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الأرقام التي تنتظر معتمد جمال حال تتويجه باللقب القاري:

1- وفي حال حصد الأبيض اللقب الإفريقي، سيصبح معتمد جمال أول مدرب مصري بالتاريخ ينجح في قيادة فريقه للتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حصد الأهلي البطولة تحت قيادة الإسباني جاريدو عام 2014، بينما توج بها الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عام 2019، ثم البرتغالي جوزيه جوميز في نسخة 2024.

2- كما ينتظر المدرب صاحب الـ52 عاماً إنجاز آخر، إذ سيصبح رابع مدرب مصري يتوج ببطولة إفريقية مع الزمالك بعد كلاً من محمود أبو رجيلة ومحمود الجوهري وعصام بهيج.

3- كما سيكون أول مدرب مصري يحقق بطولة إفريقية بعد إنجاز محمد يوسف مع الأهلي، إذ حصد لقب السوبر الأفريقي عام 2014 على حساب النادي الرياضي الصفاقسي.

أرقام معتمد جمال في ولايته الثانية مع الزمالك

وقدم معتمد جمال منذ توليه المهمة بشكل مؤقت يوم 7 يناير الماضي، نتائج مميزة داخل رفقة الفارس الأبيض.

وخلال ولايته الثانية مع الزمالك، قاد معتمد جمال الفريق في 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 15 مواجهة، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

