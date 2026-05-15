اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، المقرر إقامتها غداً السبت في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



كواليس مران الزمالك الختامي استعداداً لنهائي الكونفدرالية



وشهد المران الختامي تركيز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الأحمال البدنية للاعبين، لتجنب تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء الحاسم أمام بطل الجزائر.



كما خاض اللاعبون فقرة فنية وخططية بعد تقسيمهم إلى مجموعتين، إذ حرص المدير الفني على توجيه التعليمات بشكل مستمر لتصحيح بعض الجوانب التكتيكية، قبل تنفيذ تقسيمة مصغرة لتطبيق الأفكار الفنية التي تم التدريب عليها.



وفي ختام المران، خصص الجهاز الفني فقرة للتدريب على ركلات الترجيح تحسباً لامتداد المباراة إلى هذا السيناريو في ظل خسارة الزمالك لقاء الذهاب بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب 5 يوليو بالجزائر.



بيزيرا جاهز لقيادة هجوم الأبيض بإياب الكونفدرالية



وفي سياق متصل، تلقى الجهاز الفني دفعة قوية بعد تأكد جاهزية البرازيلي خوان بيزيرا للمشاركة في المباراة النهائية.



وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي داخل النادي أن اللاعب أصبح جاهزاً طبياً بشكل كامل، بعد مشاركته بصورة طبيعية في التدريبات الختامية وظهوره بمستوى جيد، موضحاً أن قرار الدفع به أساسياً يبقى بيد معتمد جمال وفقاً للرؤية الفنية للمباراة.

إقرأ أيضاً:

العربي الوحيد.. اسم صلاح يلمع في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026





بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية



