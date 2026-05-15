مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

- -
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

جميع المباريات

إعلان

بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. نورشيلاند الدنماركي يفعل بند شراء إبراهيم عادل

كتب : هند عواد

05:25 م 15/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي، تفعيل بند الشراء في عقد لاعب المصري إبراهيم عادل، يعقد يمتد حتى صيف عام 2029.

وكان اسم إبراهيم عادل ارتبط بالنادي الأهلي، إذ أشارت تقارير إلى أن الأحمر يسعى للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات المقبلة.

إبراهيم عادل مستمر مع نورشيلاند الدنماركي

قال نادي نورشيلاند في بيان رسمي: "بعد فترة إعارة، قمنا بتفعيل خيار الشراء لإبراهيم عادل، والذي كان جزءًا من إعارته من نادي الجزيرة الإماراتي".

وشارك إبراهيم عادل، في جميع مباريات نورشيلاند بالدوري، وأحرز هدفين وصنع هدفا آخر.

أول تعليق من إبراهيم عادل بعد تفعيل بند الشراء

قال إبراهيم عادل عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية بتوقيعي عقدًا دائمًا مع نادي نورشيلاند، فقد استمتعت كثيرًا بفترة وجودي هنا. شعرت وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول. رحّب بي اللاعبون والجهاز الفني ترحيبًا حارًا، وساعدني الجميع على التأقلم والاندماج في الفريق".

وأضاف: "أنا ممتن جدًا لذلك. لقد كان من المثير جدًا التعرف على الدوري الممتاز، وكان الأمر مليئًا بالتحديات أيضًا، لأن المستوى عالٍ جدًا. أتطلع بشوق إلى المستقبل هنا".

واختتم: "يعجبني أسلوب لعبنا كثيرًا، لأنه يناسبني تمامًا. الآن، أركز على التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وآمل أن أساهم في فوز الفريق بلقب في المواسم القادمة".

اقرأ أيضًا:

العربي الوحيد.. اسم صلاح يلمع في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026

التليفزيون المصري ينقل نهائي الزمالك واتحاد العاصمة غدا بـ24 كاميرا ودرون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم عادل نورشيلاند الأهلي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممثلتان و4 فتيات.. اتهامات بالتحرش تلاحق مؤلف "مسلسل فخر الدلتا"
زووم

ممثلتان و4 فتيات.. اتهامات بالتحرش تلاحق مؤلف "مسلسل فخر الدلتا"

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
كرة نسائية

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟
اقتصاد

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟
حبس "لص الجيزة": سرق فيوزات كهرباء من فيلا سفير أوروبي
حوادث وقضايا

حبس "لص الجيزة": سرق فيوزات كهرباء من فيلا سفير أوروبي

الأمم المتحدة: التوغل الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا ينتهك سيادة سوريا ويضر
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: التوغل الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا ينتهك سيادة سوريا ويضر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان