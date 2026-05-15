أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي، تفعيل بند الشراء في عقد لاعب المصري إبراهيم عادل، يعقد يمتد حتى صيف عام 2029.

وكان اسم إبراهيم عادل ارتبط بالنادي الأهلي، إذ أشارت تقارير إلى أن الأحمر يسعى للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات المقبلة.

إبراهيم عادل مستمر مع نورشيلاند الدنماركي

قال نادي نورشيلاند في بيان رسمي: "بعد فترة إعارة، قمنا بتفعيل خيار الشراء لإبراهيم عادل، والذي كان جزءًا من إعارته من نادي الجزيرة الإماراتي".

وشارك إبراهيم عادل، في جميع مباريات نورشيلاند بالدوري، وأحرز هدفين وصنع هدفا آخر.

أول تعليق من إبراهيم عادل بعد تفعيل بند الشراء

قال إبراهيم عادل عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية بتوقيعي عقدًا دائمًا مع نادي نورشيلاند، فقد استمتعت كثيرًا بفترة وجودي هنا. شعرت وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول. رحّب بي اللاعبون والجهاز الفني ترحيبًا حارًا، وساعدني الجميع على التأقلم والاندماج في الفريق".

وأضاف: "أنا ممتن جدًا لذلك. لقد كان من المثير جدًا التعرف على الدوري الممتاز، وكان الأمر مليئًا بالتحديات أيضًا، لأن المستوى عالٍ جدًا. أتطلع بشوق إلى المستقبل هنا".

واختتم: "يعجبني أسلوب لعبنا كثيرًا، لأنه يناسبني تمامًا. الآن، أركز على التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وآمل أن أساهم في فوز الفريق بلقب في المواسم القادمة".

