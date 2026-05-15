طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، منتقدا ما وصفه بالتدخلات العسكرية الإسرائيلية المباشرة في دول الجوار، قائلاً إن "هذه سياسة قصيرة النظر".

وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا اليوم الجمعة، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا "هائلة"، محذراً من تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار القمح والدقيق والوقود والزيوت النباتية على الفئات الأكثر ضعفاً.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية لا تزال صعبة، معرباً عن قلقه إزاء تدهور قطاعات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن نحو 15.8 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية.

ورحب الدبلوماسي الروسي بما وصفه بـ" إعادة البناء التدريجية" لشبكات الخدمات اللوجستية، خاصة في مطاري دمشق وحلب، إضافة إلى توسيع المعابر الحدودية مع العراق والأردن ولبنان وتركيا.

كما اعتبر إنهاء عمليات المساعدات الإنسانية الأممية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا في 31 ديسمبر 2025، والانتقال إلى قنوات الإمداد التقليدية، "خطوة صحيحة طال انتظارها".