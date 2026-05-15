مدرب الزمالك يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة اتحاد العاصمة

نفخر به.. رئيس وزراء إسبانيا يرد على الهجوم الإسرائيلي ضد لامين يامال

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضع معتمد جمال المدير الفني للفريق اللمسات النهائي على خطة الفريق، استعدادا للمباراة المرتقبة وفقا لدراسة المنافس في المباراة الأولى.

حضور وسائل الإعلام

ومن المقرر أن ينطلق مران الزمالك في السابعة مساءً، مع السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد الزمالك لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.