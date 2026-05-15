خلافات عائلية تحولت إلى ساحة للتشهير والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت سيدة في البحيرة منشورًا تتهم فيه زوجها بتهديدها بسلاح أبيض والتعدي عليها لفظيًا.

رصد وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بالتعدي عليها بالسب والتشهير بها وتهديدها باستخدام سلاح أبيض بدائرة محافظة البحيرة.

استغاثة سيدة البحيرة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبسؤالها، أفادت بأن زوجها، وهو عامل ويقيم بذات العنوان، قام بالتشهير بها وبأفراد أسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع فيديو تضمنت الإساءة إليهم وسبهم، وذلك على خلفية خلافات أسرية قائمة بينهما.

القبض على المتهم

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه صاحب معلومات جنائية سابقة. وبمواجهته، أقر بصحة ما ورد بأقوال زوجته، مشيرًا إلى أن الصورة التي نشرتها له وهو يحمل سلاحًا أبيض قديمة.

كما أقرت الزوجة بصحة ذلك، موضحة أنها أعادت نشر الصورة بقصد الإساءة إليه بسبب استمرار الخلافات العائلية بينهما.

