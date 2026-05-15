إعلان

سيدة البحيرة تستغيث: "هددوني وشهروا بيا".. والداخلية تكشف الحقيقة

كتب : مصراوي

11:44 ص 15/05/2026

الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة البحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خلافات عائلية تحولت إلى ساحة للتشهير والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت سيدة في البحيرة منشورًا تتهم فيه زوجها بتهديدها بسلاح أبيض والتعدي عليها لفظيًا.

رصد وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بالتعدي عليها بالسب والتشهير بها وتهديدها باستخدام سلاح أبيض بدائرة محافظة البحيرة.

استغاثة سيدة البحيرة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبسؤالها، أفادت بأن زوجها، وهو عامل ويقيم بذات العنوان، قام بالتشهير بها وبأفراد أسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع فيديو تضمنت الإساءة إليهم وسبهم، وذلك على خلفية خلافات أسرية قائمة بينهما.

القبض على المتهم

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه صاحب معلومات جنائية سابقة. وبمواجهته، أقر بصحة ما ورد بأقوال زوجته، مشيرًا إلى أن الصورة التي نشرتها له وهو يحمل سلاحًا أبيض قديمة.

كما أقرت الزوجة بصحة ذلك، موضحة أنها أعادت نشر الصورة بقصد الإساءة إليه بسبب استمرار الخلافات العائلية بينهما.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية البحيرة فيديو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
حوادث وقضايا

أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
أخبار مصر

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
مصدر لمصراوي: مفاجأة غير مسبوقة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: مفاجأة غير مسبوقة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية
وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم
أخبار مصر

وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان