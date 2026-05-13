الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

بالصور والفيديو.. حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح في ليفربول

كتب : هند عواد

01:47 ص 13/05/2026
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح

أقام الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حفل وداع مؤثر، قبل 13 يوما من رحيله عن الأنفيلد.
ويرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات داخل أنفيلد، وقبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز.

حفل وداع خاص لمحمد صلاح

وفقا لموقع " tribuna"، أقام محمد صلاح وأندي روبرتسون حفل وداع خاص مؤثر في ليفربول، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون والعائلة.


وشوهد محمد صلاح وهو يصل إلى مطعم باكارو في شارع كاسل بمدينة ليفربول مساء الثلاثاء، لحضور ما يوصف بأنه حفل وداعه.
وانضم صلاح إلى زميله في الفريق أندي روبرتسون حيث أقام الثنائي فعالية خاصة مع الأصدقاء المقربين والعائلة للاحتفال بنهاية مسيرتهما الكروية مع ليفربول.
من المقرر أن يغادر كل من صلاح وروبرتسون النادي هذا الصيف بعد سنوات لا تُنسى في أنفيلد.

