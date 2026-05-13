بالصور والفيديو.. حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح في ليفربول

أقام الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حفل وداع مؤثر، قبل 13 يوما من رحيله عن الأنفيلد.

ويرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات داخل أنفيلد، وقبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز.

حفل وداع خاص لمحمد صلاح

وفقا لموقع " tribuna"، أقام محمد صلاح وأندي روبرتسون حفل وداع خاص مؤثر في ليفربول، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون والعائلة.

الأسطورة محمد صلاح عند مغادرته باكارو بعد انتهاء الحفل. pic.twitter.com/vVXUoNLtbO — عالم صلاح (@SalahWorld11) May 12, 2026



وشوهد محمد صلاح وهو يصل إلى مطعم باكارو في شارع كاسل بمدينة ليفربول مساء الثلاثاء، لحضور ما يوصف بأنه حفل وداعه.

وانضم صلاح إلى زميله في الفريق أندي روبرتسون حيث أقام الثنائي فعالية خاصة مع الأصدقاء المقربين والعائلة للاحتفال بنهاية مسيرتهما الكروية مع ليفربول.

من المقرر أن يغادر كل من صلاح وروبرتسون النادي هذا الصيف بعد سنوات لا تُنسى في أنفيلد.

