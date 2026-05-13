الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

بالفيديو.. لقطة كارثية من حارس النصر تشعل الدوري السعودي

كتب : هند عواد

12:35 ص 13/05/2026 تعديل في 01:16 ص

حارس النصر يسجل في مرماه

تسبب البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى النصر السعودي، في تعثر فريقه وتأجيل حسم لقب الدوري السعودي، بعدما سجل بالخطأ في مرماه أمام الهلال.

تعادل مثير في الكلاسيكو بين النصر والهلال

انتهت مباراة النصر والهلال بالتعادل 1-1، وذلك في الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتأجل حسم اللقب للمباراة المقبلة.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 83 نقطة، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني بـ78 نقطة.


ويتبقى للنصر مباراة وحيدة أمام ضمك، فيما يواجه الهلال نيوم والفيحاء، ويكفي الفوز للعالمي للتتويج بالدوري السعودي، فيما يحتاج الزعيم للفوز في مباراتيه مع تعثر النصر.

لقطة غريبة من حارس النصر

سجل النصر هدف التقدم الذي يضمن له التتويج بالدوري السعودي للمحترفين، عن طريق محمد سيماكان، وظل متقدما حتى الدقيقة 97:48، أي قبل ثوان قليلة من نهاية المقبلة.


وأثناء تنفيذ علي لاجامي لاعب الهلال لرمية تماس، سقطت الكرة داخل منطقة جزاء النصر، ليمسك بينتو بها، قبل أن تسقط من يده وتسكن شباكه.

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
