بعد التعادل مع النصر.. ماذا يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي؟

أول تعليق من رونالدو بعد تعادل النصر مع الهلال: "الحلم قريب"

سقط فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الهلال في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن.

وانتهت مباراة الهلال والنصر بنتيجة 1-1، ليتأجل حسم لقب الدوري السعودي لنادي النصر الذي كان بحاجة للفوز للتتويج بالدوري رسميًا.

ماذا يحتاج النصر للتتويج بالدوري السعودي؟

النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، ويأتي خلفه الهلال برصيد 78.

يتبقي للنصر مباراة أخيرة في الدوري السعودي أمام نادي ضمك، وسيحقق اللقب بشكل رسمي في حال الفوز وحصد الثلاث نقاط ووصوله للنقطة 86 دون النظر لنتيجة منافسيه.

