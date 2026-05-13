ماكرون: فرنسا ستقدم مبادرة بالأمم المتحدة لضمان الملاحة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:47 ص 13/05/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تعتزم تقديم مبادرة في الأمم المتحدة لضمان الملاحة في مضيق هرمز.

قال ماكرون: "علينا أن نحقق فتحا غير مشروط وبدون أي عوائق لمضيق هرمز مع رفع كل أشكال الحصار وحوار مع إيران يتضمن مطالب".

وتابع: "اقترحنا أننا سنتقدم مع عدد من الدول الأخرى بمبادرة في الأمم المتحدة، ونعرض إطارا حياديا وسلميا لتسوية النزاع مع إيران ونقترح تشكيل لجنة خاصة، جمعنا من أجلها مع بريطانيا 50 دولة".

وشدد على أن فتح مضيق هرمز يعتبر أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا، مضيفا أنها تدعو إلى حل هذه القضية قبل تسوية أي خلافات أخرى، ثم استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة دول "الترويكا" الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

يأتي ذلك على خلفية عقد اجتماع لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة برئاسة فرنسا وبريطانيا، ناقش ضمان الملاحة في مضيق هرمز ونشر بعثة عسكرية في المنطقة بعد وقف إطلاق النار.

أرسلت فرنسا إلى الشرق الأوسط حاملة الطائرات "شارل ديجول"، إذ قال قصر الإليزيه: "إن هذه الخطوة تعتبر استعراضا لاستعداد فرنسا لضمان الأمن في مضيق هرمز"، وفقا لروسيا اليوم.

