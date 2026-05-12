مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

إعلامي سعودي يثير الجدل عن مستقبل صلاح: لم يعد يناسب خطط دوري روشن

كتب : يوسف محمد

02:05 م 12/05/2026 تعديل في 03:39 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    119925-محمد-صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    الإعلامي السعودي وليد الفراج
  • عرض 9 صورة
    وليد الفراج
  • عرض 9 صورة
    وليد الفراج مقدم برامج على قناة إم بي سي أكشن بالسعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى الإعلامي السعودي وليد الفراج، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليس مناسبا للتواجد في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، خلال الموسم المقبل 2026-2027.

وكان قائد منتخب مصر، أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعليق وليد الفراج على إمكانية انضمام محمد صلاح للدوري السعودي

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أتمنى للنجم المصري محمد صلاح ختام مثالي لمسيرته الملهمة، التي قام بها في إنجلترا، والبقاء في أوروبا أو أمريكا سيكون مناسبا له أكثر من احترافه في الشرق الأوسط".

وأضاف: "صلاح لم يعد يناسب خطط روشين المقبلة، سيطالب بما كان يقدمه قبل 3 سنوات، جمهورنا لا يرحم ولا أظنه يحتاج هذا الضغط الأن".

موعد نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع الريدز، في يونيو من العام المقبل 2027، إلا أنه على الرغم من ذلك أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، بعد الاتفاق مع النادي.

ولم يحدد النجم المصري وجهته المقبلة حتى الآن، سواء بالبقاء داخل القارة العجوز واستكمال مشواره الأوروبي الكبير، أو بالعودة للشرق الأوسط.

أقرأ أيضًا:

الفرصة الأخيرة. هل ينجو رفاق محمد عبدالمنعم من الهبوط في الدوري الفرنسي؟

"تفوق الزعيم".. تاريخ مواجهات النصر السعودي والهلال قبل مباراة اليوم بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري السعودي ليفربول الإنجليزي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منى زكي ويسرا.. 25 صورة لنجوم مصريين حضروا فعاليات مهرجان كان في دورات
زووم

منى زكي ويسرا.. 25 صورة لنجوم مصريين حضروا فعاليات مهرجان كان في دورات
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
رياضة محلية

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
ماذا قالت ليلى علوي عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد وفاته؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد وفاته؟
15 صور ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
أخبار مصر

15 صور ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
استطلاع رأي: 25 % من الأمريكيين يعتقدون أن محاولات اغتيال ترامب مفبركة
شئون عربية و دولية

استطلاع رأي: 25 % من الأمريكيين يعتقدون أن محاولات اغتيال ترامب مفبركة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
مدبولي يوجه بإعداد كيان موحد لتنظيم السوق العقارية وحصر الأصول غير المستغلة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع