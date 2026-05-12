يرى الإعلامي السعودي وليد الفراج، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليس مناسبا للتواجد في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، خلال الموسم المقبل 2026-2027.

وكان قائد منتخب مصر، أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعليق وليد الفراج على إمكانية انضمام محمد صلاح للدوري السعودي

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أتمنى للنجم المصري محمد صلاح ختام مثالي لمسيرته الملهمة، التي قام بها في إنجلترا، والبقاء في أوروبا أو أمريكا سيكون مناسبا له أكثر من احترافه في الشرق الأوسط".

وأضاف: "صلاح لم يعد يناسب خطط روشين المقبلة، سيطالب بما كان يقدمه قبل 3 سنوات، جمهورنا لا يرحم ولا أظنه يحتاج هذا الضغط الأن".

موعد نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع الريدز، في يونيو من العام المقبل 2027، إلا أنه على الرغم من ذلك أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، بعد الاتفاق مع النادي.

ولم يحدد النجم المصري وجهته المقبلة حتى الآن، سواء بالبقاء داخل القارة العجوز واستكمال مشواره الأوروبي الكبير، أو بالعودة للشرق الأوسط.

