«حرمة الموتى».. تفاصيل مشروع قانون المقابر الجديد

كتب : نشأت حمدي

01:05 ص 13/05/2026

النائب عمرو درويش

أعلن النائب عمرو درويش الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم المقابر والجبانات، تمهيدًا للتقدم به إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم شاملة لملف المقابر في مصر بما يواكب المتغيرات العمرانية والديموغرافية.

وأوضح النائب، وفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التشريع الحالي المنظم للجبانات، الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1966، لم يعد قادرًا على مواكبة التطورات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار أكثر من 60 عامًا، سواء على المستوى السكاني أو الاجتماعي أو العمراني.

وأشار مشروع القانون إلى أن الحق في “حرمة الموتى” وصيانة كرامة الإنسان بعد الوفاة من الحقوق الأصيلة التي كفلتها الأديان السماوية والدستور، وهو ما يستدعي وضع إطار تشريعي حديث يضمن الحفاظ على تلك الحقوق وتنظيم عمليات الدفن وإدارة الجبانات بصورة أكثر كفاءة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون لا يقتصر على إدخال تعديلات على النصوص القائمة، وإنما يمثل “إعادة تنظيم شاملة” لملف المقابر، بهدف إحكام رقابة الدولة، وحماية المواطنين من ممارسات الابتزاز، إلى جانب ضمان توفير أماكن دفن تليق بكرامة الإنسان وتخضع للمعايير الصحية والبيئية الحديثة.

ومن المقرر أن يتقدم النائب بمشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة.

