الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

الفيديو.. لقطة كارثية من حارس النصر تشعل الدوري السعودي

كتب : هند عواد

12:35 ص 13/05/2026

حارس النصر يسجل في مرماه

تسبب البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى النصر السعودي، في تعثر فريقه وتأجيل حسم لقب الدوري السعودي، بعدما سجل بالخطأ في مرماه أمام الهلال.

تعادل مثير في الكلاسيكو بين النصر والهلال

انتهت مباراة النصر والهلال بالتعادل 1-1، وذلك في الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتأجل حسم اللقب للمباراة المقبلة.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 83 نقطة، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني بـ78 نقطة.


ويتبقى للنصر مباراة وحيدة أمام ضمك، فيما يواجه الهلال نيوم والفيحاء، ويكفي الفوز للعالمي للتتويج بالدوري السعودي، فيما يحتاج الزعيم للفوز في مباراتيه مع تعثر النصر.

لقطة غريبة من حارس النصر

سجل النصر هدف التقدم الذي يضمن له التتويج بالدوري السعودي للمحترفين، عن طريق محمد سيماكان، وظل متقدما حتى الدقيقة 97:48، أي قبل ثوان قليلة من نهاية المقبلة.


وأثناء تنفيذ علي لاجامي لاعب الهلال لرمية تماس، سقطت الكرة داخل منطقة جزاء النصر، ليمسك بينتو بها، قبل أن تسقط من يده وتسكن شباكه.

"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟

انقطاعات مفاجئة للكهرباء بعدد من المحافظات.. ومصادر تكشف السبب
ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
هل يجوز إرسال صور خاصة للزوج المسافر؟.. أستاذة بالأزهر توضح

