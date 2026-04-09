تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سبب عدم إشراك النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

سلوت يكشف سر عدم مشاركة محمد صلاح أمام باريس

أوضح سلوت، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الدقائق الأخيرة من اللقاء كانت تتطلب التركيز على الجانب الدفاعي، مشيرًا إلى أن الفريق لم تتح له فرص حقيقية للتسجيل في تلك الفترة.

وأضاف أن محمد صلاح يمتلك قدرات هجومية كبيرة، لكن طبيعة المباراة في آخر 20 إلى 25 دقيقة كانت تفرض التراجع والدفاع داخل منطقة الجزاء، وهو ما جعله يفضل إراحته والحفاظ على طاقته للمباريات المقبلة.

وأشار إلى أن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، مستشهدًا بما حدث في الموسم الماضي عندما سجل الفريق هدفًا متأخرًا عن طريق هارفي إليوت بعد خروج صلاح، لكنه أكد أن الفريق في هذه المباراة كان في وضع دفاعي بحت خلال الدقائق الأخيرة.

