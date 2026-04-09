الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

21:00

الكمار

سلوت يوضح سبب عدم إشراك محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

كتب : محمد عبد الهادي

12:56 ص 09/04/2026

ارني سلوت ومحمد صلاح

تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سبب عدم إشراك النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

سلوت يكشف سر عدم مشاركة محمد صلاح أمام باريس

أوضح سلوت، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الدقائق الأخيرة من اللقاء كانت تتطلب التركيز على الجانب الدفاعي، مشيرًا إلى أن الفريق لم تتح له فرص حقيقية للتسجيل في تلك الفترة.

وأضاف أن محمد صلاح يمتلك قدرات هجومية كبيرة، لكن طبيعة المباراة في آخر 20 إلى 25 دقيقة كانت تفرض التراجع والدفاع داخل منطقة الجزاء، وهو ما جعله يفضل إراحته والحفاظ على طاقته للمباريات المقبلة.

وأشار إلى أن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، مستشهدًا بما حدث في الموسم الماضي عندما سجل الفريق هدفًا متأخرًا عن طريق هارفي إليوت بعد خروج صلاح، لكنه أكد أن الفريق في هذه المباراة كان في وضع دفاعي بحت خلال الدقائق الأخيرة.

إقرأ أيضًا:
جماهير أتلتيكو مدريد تكرر واقعة مباراة مصر وإسبانيا.. ماذا حدث؟

بعد زيارة السنغال.. موتسيبي يزور المغرب الخميس المقبل.. تفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران