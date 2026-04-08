رونالدو يختار أفضل ملعب في مسيرته.. ما هو؟

اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي وريال مدريد الأسبق، أفضل ملعب لعب فيه خلال مسيرته الكروية، رغم خوضه العديد من المباريات على أكبر الملاعب الأوروبية مثل أولد ترافورد، سانتياجو برنابيو، أليانز ستاديوم، كامب نو وويمبلي.



رونالدو يختار سيلتيك بارك كأفضل ملعب



وأكد رونالدو في تصريحات لنادي سيلتيك: "أن ملعب سيلتيك بارك في جلاسكو هو الأفضل، خاصة أن أجواء الجماهير هناك كانت الأكثر تميزاً وحماساً بين جميع الملاعب التي شهدت على مسيرته الاحترافية".



ووصف مهاجم العالمي ملعب سيلتيك بأنه الأكثر إثارة وإلهاماً للاعبين بسبب جماهيره المخلصة والداعمة على الدوام، خصوصاً في مباريات دوري أبطال أوروبا.



قال رونالدو نصاً: "جماهير سيلتيك مذهلة من الرائع دائماً اللعب هناك".



أول زيارة لـ رونالدو في ملعب سيلتيك بارك



وشهدت زيارة رونالدو الأولى للملعب عام 2006 ضمن مباراة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، حين سجل شونسوكي ناكامورا هدف الفوز الوحيد لسيلتيك من ركلة حرة.



إعجاب آخر بـ ملعب سيلتيك بارك



ولا يقتصر الإعجاب على رونالدو فقط، إذ أشاد النجم الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي بالملعب واصفاً إياه بأنه أحد أصعب الملاعب في أوروبا بفضل شدة الحماس الجماهيري في مباريات دوري الأبطال.



من جانبه، أكد المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن جماهير سيلتيك تخلق بيئة صعبة للاعبين الزائرين وتمنح أصحاب الأرض أفضلية حقيقية وهو ما يجعل المباراة هناك تجربة استثنائية لأي فريق.

