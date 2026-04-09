الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

بعد إنتقاله إلى ديبورتيفو ألافيس.. من هو عمر ياسر لاعب زد

كتب : محمد عبد السلام

12:45 ص 09/04/2026

عمر ياسر. (1)

أعلن نادي زد رسميا انتقال اللاعب الشاب عمر ياسر إلى صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، في خطوة جديدة ضمن مسار احتراف المواهب المصرية في الملاعب الأوروبية.

من هو عمر ياسر

ويبلغ عمر ياسر من العمر 20 عاما وهو من مواليد فبراير 2006، ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي وخط الهجوم، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

مسيرة عمر ياسر

وبدأ اللاعب مسيرته في أكاديمية نادي الزمالك عام 2020، قبل أن ينتقل إلى نادي زد في موسم 2021-2022، حيث تألق بشكل لافت مع فرق الناشئين.

ونجح في تسجيل 22 هدفا قاد بها فريقه للتتويج بدوري مواليد 2005، كما أحرز 14 هدفا في بطولة مواليد 2006 التي توج بها الفريق أيضا.

وينظر إلى انتقال عمر ياسر باعتباره خطوة مهمة في مشواره الاحترافي، خاصة في ظل سعي ألافيس للاستثمار في العناصر الشابة، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة.

ويأتي انضمام عمر ياسر ضمن تزايد تواجد اللاعبين المصريين في إسبانيا مؤخرًا، حيث يلعب حمزة عبد الكريم في صفوف "برشلونة أتلتيك" على سبيل الإعارة، بينما ينشط هيثم حسن ضمن صفوف ريال أوفييدو.

