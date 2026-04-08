حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني معتمد جمال، للحديث عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



موعد مؤتمر الزمالك وشباب بلوزداد استعداداً لموقعة نصف النهائي



ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الخميس بحضور عمر جابر قائد الفريق ليشارك في الرد على أسئلة وسائل الإعلام قبل اللقاء المرتقب.



وفي المقابل، يعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق شباب بلوزداد في الواحدة ظهر غدٍ الخميس، بمشاركة أحد لاعبي الفريق الجزائري للحديث عن المواجهة ذاتها.



الزمالك يكشف عن برنامجه التدريبي في الجزائر

ويؤدي الفارس الأبيض مرانه الأساسي في التاسعة مساء غدٍ الخميس على ستاد نيلسون مانديلا، ضمن التحضيرات الأخيرة للمباراة.

ومن المنتظر أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقاً لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



كما يخوض الزمالك مرانه الثاني في الجزائر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا، في إطار برنامج الإعداد للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.



موعد مواجهتي الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية



ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد، والمقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا، بينما تقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

