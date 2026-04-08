تفوق حامل اللقب.. حقائق عن مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يستعد ليفربول لمواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، مساء اليوم، في ربع نهائي البطولة، ويحاول فريق أرني سلوت للحفاظ على آماله في الخروج ببطولة من الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

اضطر باريس سان جيرمان لخوض الأدوار الإقصائية، للوصول إلى الدور الإقصائي الرئيسي، لكنه اكتسح تشيلسي في دور الـ 16، بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين.

في الوقت نفسه، اضطر ليفربول للعودة من الخلف ليحجز مكانه في دور الثمانية؛ فبعد خسارته 1-0 خارج أرضه أمام جلطة سراي في مباراة الذهاب، سحق الفريق التركي 4-0 في ملعب أنفيلد ليحجز مباراة أخرى مع باريس سان جيرمان.

وتفوق فريق لويس إنريكي على ليفربول في دور الـ16 في الموسم الماضي، كما أنه لم يخسر في آخر ست مباريات له في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الإنجليزية (5 انتصارات وتعادل واحد)، بما في ذلك مواجهة توتنهام هوتسبير (فوز 5-3) ونيوكاسل يونايتد (تعادل 1-1) في مرحلة الدوري.

حقائق عن باريس سان جيرمان

تأهل باريس سان جيرمان من جميع مبارياته الأربع في مرحلة خروج المغلوب ضد هذه الفرق منذ بداية الموسم الماضي (ليفربول، أستون فيلا، أرسنال وتشيلسي).

ويلعب باريس سان جيرمان في ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس عدد المرات التي وصل فيها الباريسيون إلى دور الثمانية في المواسم الثمانية السابقة في البطولة.

لكن حامل اللقب خرج من ربع النهائي في أربع من النسخ الخمس الأخيرة للبطولة. ريال مدريد (في موسم 2022-2023) هو الفريق الوحيد الذي وصل إلى نصف النهائي خلال تلك الفترة.

ولم يهزم باريس في آخر سبع مباريات له في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا (6 انتصارات وتعادل واحد)، وفي حالة فوزه اليوم سيعادل أطول سلسلة انتصارات لفريق فرنسي في البطولة (8 انتصارات لفريق ليون - أبريل 2004 - مارس 2006).

حقائق عن ليفربول

شق فريق ليفربول طريقه بنجاح ضد جلطة سراي، متغلبًا على خسارته في مباراة الذهاب ليتأهل من مباراة إقصائية من مباراتين في البطولة للمرة الثالثة فقط (في 8 محاولات).

ولم يحقق ليفربول سوى فوزين (تعادل واحد وأربع هزائم) منذ بداية شهر مارس، وخسر آخر مباراتين له، الأولى بنتيجة 2-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثانية بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر ليفربول 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزائم في موسم واحد منذ موسم 2014-2015، عندما خسر 18 مباراة تحت قيادة بريندان رودجرز.

ويعتبر باريس سان جيرمان (90) وليفربول (85) الفريقين الأكثر تسديداً على المرمى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بينما سجل باريس سان جيرمان 34 هدفًا من أصل 25.2 هدفًا متوقعًا هذا الموسم (+8.8)، إلا أن ليفربول سجل 24 هدفًا فقط من أصل 27.7 هدفًا متوقعًا (-3.7).

اقرأ أيضًا:

"لن نفرط فيهم".. رئيس نادي القناة يكشف لمصراوي حقيقة تسريح اللاعبين والجهاز الفني



يتقدمهم المحترف الأجنبي.. 5 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا



