يستعد النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء، عندما يلتقي فريقه ليفربول مع باريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي.

محمد صلاح ينافس لامين يامال

يخوض النجم المصري محمد صلاح منافسة شرسة مع لامين يامال نجم برشلونة، حيث يتصدر الثنائي قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

محمد صلاح (ليفربول): 8

لامين يامال (برشلونة): 8

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول): 7

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ): 7

هارفي بارنز (نيوكاسل): 7

شارل دي كيتيلير (أتالانتا): 7

كودي جاكبو (ليفربول): 7

