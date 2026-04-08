الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

محمد صلاح ينافس لامين يامال بقائمة صناع الفرص بدوري الأبطال.. تفاصيل

كتب : محمد عبد الهادي

03:00 ص 08/04/2026

محمد صلاح

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء، عندما يلتقي فريقه ليفربول مع باريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي.

محمد صلاح ينافس لامين يامال

يخوض النجم المصري محمد صلاح منافسة شرسة مع لامين يامال نجم برشلونة، حيث يتصدر الثنائي قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

محمد صلاح (ليفربول): 8

لامين يامال (برشلونة): 8

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول): 7

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ): 7

هارفي بارنز (نيوكاسل): 7

شارل دي كيتيلير (أتالانتا): 7

كودي جاكبو (ليفربول): 7

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
"ليست النهاية".. مجتبى خامنئي يُوجه الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار
"حطوا تحتها مليون خط".. تصريحات أسامة حسني تُثير غضب أهالي كفر الشيخ
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
