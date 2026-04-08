قرقاش: الإمارات انتصرت في الحرب

كتب : وكالات

01:13 م 08/04/2026

أنور قرقاش

قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، إن دولة الإمارات انتصرت في الحرب بدفاعها عن الوطن.

وكتب مستشار الرئيس الإماراتي على صفحته بموقع إكس: "انتصرت الإمارات في حربٍ سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم".

وتابع مستشار الرئيس الإماراتي: "وتتجه الإمارات اليوم لإدارة مشهد إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي: "قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي".

وفي الشأن ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة حققت "نصرا كاملا وشاملا" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وقبل وقتٍ قصير من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

