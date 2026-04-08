حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات

كتب : محمد عبدالناصر

12:25 م 08/04/2026 تعديل في 12:34 م

رياح مثيرة للأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا على معظم الأنحاء مع وجود أجواء أقرب للأجواء الصيفية خلال فترة النهار.

وأضافت غانم، أن البلاد مازالت في النصف الأول من فصل الربيع، وهذه الفترة تشهد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، لافتة إلى أن الحرارة ترتفع نهارا إلا أنها ما زالت منخفضة خلال فترة الليل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فارق درجات الحرارة بين النهار والليل قد يصل إلى 10 درجات، لذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن ارتداء الملابس الصيفية قد يكون مع نهاية شهر إبريل، خاصة وأن فصل الصيف يبدأ يوم 21 يونيو المقبل.

وأكدت أن الحرارة ترتفع على المناطق الجنوبية وتصل لـ 30 درجة، مع وجود نشاط للرياح قد يكون معه رمال وأتربة، وأن ما يحدث في الأحوال الجوية لن يكون مؤثرًا، ولن يتسبب في وقف الأنشطة اليومية.

فيديو قد يعجبك



الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
رغم هدنة إيران وأمريكا.. جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق لبنانية بالإخلاء
سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
لماذا سُمي يوم السبت بهذا الاسم؟- ستفاجئك الإجابة
موعد ومكان جنازة وعزاء الشاعر الراحل هاني الصغير
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران