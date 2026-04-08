قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا على معظم الأنحاء مع وجود أجواء أقرب للأجواء الصيفية خلال فترة النهار.

وأضافت غانم، أن البلاد مازالت في النصف الأول من فصل الربيع، وهذه الفترة تشهد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، لافتة إلى أن الحرارة ترتفع نهارا إلا أنها ما زالت منخفضة خلال فترة الليل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فارق درجات الحرارة بين النهار والليل قد يصل إلى 10 درجات، لذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن ارتداء الملابس الصيفية قد يكون مع نهاية شهر إبريل، خاصة وأن فصل الصيف يبدأ يوم 21 يونيو المقبل.

وأكدت أن الحرارة ترتفع على المناطق الجنوبية وتصل لـ 30 درجة، مع وجود نشاط للرياح قد يكون معه رمال وأتربة، وأن ما يحدث في الأحوال الجوية لن يكون مؤثرًا، ولن يتسبب في وقف الأنشطة اليومية.