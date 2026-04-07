"يعادل رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر فينيسيوس جونيور أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 07/04/2026
يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رقم تاريخي ينتظر فينيسيوس جونيور أمام بايرن ميونخ

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد في مواجهات بايرن ميونخ، برصيد 9 أهداف، كما أنه يعد الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا على ملعب سانتياجو برنابيو برصيد 4 أهداف.

ويحتل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين التاريخيين، لمواجهات الفريقين معا على ستاد "سانتياجو برنابيو"، برصيد هدفين.

وحال تمكن فينيسيوس من تسجيل هدفين في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ، سيصبح الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، على ستاد "سانتياجو برنابيو" برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.

وكان ريال مدريد تأهل إلى ربع نهائي البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره فريق مان سيتي الإنجليزي، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وكان الفريق الملكي تلقى هزيمة مفاجئة في مباراته الماضية بالدوري المصري، على يد ريال مايوركا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 69 نقطة جمعهم من 30 مباراة بالمسابقة.

أرقام فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد هذا الموسم

وشارك صاحب الـ25 عاما خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة فريق ريال مدريد الإسباني في 44 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

