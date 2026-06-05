تصوير- هاني رجب:

شهد حفل زفاف مايا ابنة شقيق الفنان عماد زيادة المقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى، حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكان من أبرز الحضور النجمة نادية الجندي، الفنان باسم سمرة، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا وسط أجواء عائلية

احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه مايا مطلع شهر مايو الماضي، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الرياضة المصرية.

ظهر عماد زيادة والسعادة تغمره بعقد قران مايا، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المدعويين، منهم الداعية مصطفى حسني، لاعب النادي الأهلي محمد هاني، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

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