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25 صورة..نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

كتب : مروان الطيب

11:14 م 05/06/2026 تعديل في 11:19 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنان باسم سمرة
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (1)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عماد زيادة مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (2)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (4)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (5)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (6)
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة وعماد زيادة
  • عرض 25 صورة
    رجل الأعمال والمنتج كامل أبو علي
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة مع أحمد أبو هشيمة
  • عرض 25 صورة
    رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة
  • عرض 25 صورة
    ضيوف حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة مع الفنانة جومانا مراد والفنانة نادية الجندي
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة مع الفنانة نادية الجندي والفنانة جومانا مراد
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة مع ضيوف حفل زفاف ابنة شقيقه (2)
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة مع ضيوف حفل زفاف ابنة شقيقه (3)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (1)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (2)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (3)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (4)
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة مع ضيوف حفل زفاف ابنة شقيقه (4)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (6)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (7)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة (5)

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تصوير- هاني رجب:
شهد حفل زفاف مايا ابنة شقيق الفنان عماد زيادة المقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى، حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكان من أبرز الحضور النجمة نادية الجندي، الفنان باسم سمرة، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا وسط أجواء عائلية

احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه مايا مطلع شهر مايو الماضي، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الرياضة المصرية.
ظهر عماد زيادة والسعادة تغمره بعقد قران مايا، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المدعويين، منهم الداعية مصطفى حسني، لاعب النادي الأهلي محمد هاني، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

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عماد زيادة حفل زفاف يوسف معاطي نجوم الفن

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