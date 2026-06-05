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لاعب إسرائيلي يثير الجدل.. وجماهير ألبانيا ترد بإلقاء الأحذية والقمامات

كتب : هند عواد

02:12 م 05/06/2026
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    جماهير ألبانيا تلقي الأحذية على لاعب إسرائيل (3)
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    جماهير ألبانيا تلقي الأحذية على لاعب إسرائيل (1)
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    جماهير ألبانيا تلقي الأحذية على لاعب إسرائيل (2)
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    جماهير ألبانيا تلقي الأحذية على لاعب إسرائيل (8)
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    جماهير ألبانيا تلقي الأحذية على لاعب إسرائيل (4)
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    جماهير ألبانيا تلقي الأحذية على لاعب إسرائيل (5)
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    جماهير ألبانيا تلقي الأحذية على لاعب إسرائيل (6)

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تحولت مباراة منتخبي ألبانيا وإسرائيل الودية، إلى فوضى عارمة، بعد احتفال استفزازي من لاعب إسرائيلي، تسبب في شجار بالملعب وغضب جماهيري.

جماهير ألبانيا تلقي أحذية وقمامات على لاعبي إسرائيل

وفقا لوكالة أنباء مهر، اندلعت الأزمة عندما احتفل لاعب "إسرائيلي" بإحدى الكرات، بطريقة استفزت الجماهير.

وقام اللاعب بإيماءات استفزازية موجهة نحو العلم الموجود أمام مدرج المشجعين الألبان مباشرة، مما أثار غضب اللاعبين والمشجعين.

وحاول لاعبو ألبانيا التحدث مع لاعب إسرائيل، قبل أن يتصاعد التوتر بين المنتخبين، عندما قام اللاعبون الألبان بدفع هذا اللاعب بعيداً عن المدرجات.

مشجعو ألبانيا يلقون الأحذية على منتخب إسرائيل

توترت الأجواء في الملعب عندما أبدى المشجعون الألبان غضباً جماعياً إزاء هذا التصرف، فبدأوا برمي الأحذية مباشرة على أرض الملعب مستهدفين لاعب منتخب إسرائيل.

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